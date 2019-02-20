HBL》「雙十女孩」陳芷英繳神數據 普門贏球卻愁眉苦臉

普門中學陳芷英（右）繳出22分、22籃板及7阻攻驚人數據。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽8強，女子組衛冕軍普門中學在高二「雙十女孩」陳芷英坐鎮禁區，繳出驚人22分、22籃板及7阻攻「雙廿」成績單，搭配隊友在末節聯手三分重砲反擊，以71：68逆轉滬江高中，取得8強3連勝，續朝衛冕之路挺進。

普門上半場因不適應對手刻意變陣，不僅落後逾雙位數，半場結束還落後滬江8分，中場休息遭被主帥廖哲億痛罵一頓。娘子軍在下半場展現強悍防守，把教練的防守任務執行透徹，在末節開賽就以一波10：0猛攻，一舉反超戰局。廖哲億認為，這是球隊本屆首次打逆轉比賽，相信能增加子弟兵打硬仗的經驗，並承擔起比賽的壓力。

請繼續往下閱讀...

普門主帥廖哲億。（記者陳志曲攝）

陳芷英在禁區展現主宰力，外線部隊也是人人有進帳，隊長洪萱珈飆進4顆三分球，攻下13分，新人后熱門人選連文鈴砍進4記三分球，斬獲14分，陳郁婷貢獻13分、10籃板與5助攻，主控李宜樺7分、6籃板、6助攻及4抄截。

陳芷英自12強預賽對勁敵永仁高中繳出20分、20籃板，此仗收下HBL本季、生涯第2次「雙廿」，卻開心不起來，賽後更是愁眉苦臉，「我們全場一直失誤，然後又不適應對手的碰撞，所以個人有好表現也沒有用，因為真的打不好。」

普門中學洪萱珈。（記者陳志曲攝）

普門中學與滬江高中兩隊積極爭球。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/