NBA》明星隊友妙傳連發 林書豪狂讚：他非常無私

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪和老鷹完成買斷，暴龍以飛快速度完成簽約，讓他趕在明星賽前對巫師之戰上場，雖然只知道3個戰術，仍很快融入球隊，關鍵就在於隊友的提攜，林書豪今也在IG特別大讚羅利（Kyle Lowry）：「他真的非常、非常無私！」

林書豪趁著明星賽週的休息日於IG舉辦球迷互動問答，親自回覆網友各式提問，當他被問到與羅利合作的看法，他說：「我現在只跟他一起打了一場比賽，我真的覺得他非常、非常無私！這也是為什麼他的助攻數能夠排在聯盟前段班。」

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5度入選明星賽的羅利與林書豪合作首戰，展現出色傳球功夫，單場狂送13次，本季平均每場9.2次助攻排聯盟第二，僅落後雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）的11.2次。

另外，林書豪被問到對多倫多的印象，他坦言剛到的時候就直奔球場備戰，賽後隨即飛往其他地方，沒有太多時間探索當地，可能明天回到多倫多晃晃才知道，但林書豪最後也補了一句，「可是天氣預報爛得跟我哈佛大一成績一樣！」恐怕得等好天氣才能好好逛街了。

林書豪上週首戰對巫師出賽25分鐘，7投3中繳出8分、5助攻和5籃板的全方位表現，下戰將在台灣時間本週六於主場對上馬刺。

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