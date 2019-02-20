田徑》回到生涯銀牌轉捩點 楊俊瀚3月將參加新北青年盃

楊俊瀚。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚預計2月底、3月初從美國返台，他確定將參加3月11日登場的新北市青年盃100公尺與200公尺賽事，這是楊俊瀚今年於台灣首戰，也是首場室外賽。

楊俊瀚高一時逐漸展露頭角，但當年青年盃100公尺決賽不敵鄭博宇，僅跑出10秒92獲銀牌，但這面銀牌卻成為楊俊瀚心態上轉捩點，他當時體悟，原來輸了比賽，並非世界末日，學會紓解比賽壓力。

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隔年楊俊瀚於青年盃100公尺完成甜蜜復仇，超車鄭博宇奪金，升上高三後，金牌已經無法滿足楊俊瀚，他在100公尺決賽跑出大會紀錄10秒49，完成連霸。

2019年青年盃3月11日登場，為期五天，公開男子組100公尺賽程為13日預賽、決賽，200公尺為14日預賽、15日計時決賽。

不僅楊俊瀚將參賽，奧運國手陳傑、鄭兆村與向俊賢等人也將藉此備戰卡達亞錦賽。

陳傑。（資料照，記者林正堃攝）

鄭兆村。（資料照，記者陳志曲攝）

向俊賢。（資料照，記者林岳甫攝）

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