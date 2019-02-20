MLB》92億簽馬查多是「盤子」？他神譬喻讓網友笑翻

教士隊以10年3億簽下馬查多。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊今天確定以10年3億美金（約台幣92億）的合約，綁住自由市場最大咖馬查多（Manny Machado），由教士迷創立的粉絲專頁《沛可公園19號》就撰文分享教士隊為何選擇簽下馬查多，以及教士隊的未來藍圖。

文中指出，馬查多來到教士隊的定位會是三壘手，因為教士隊雖然有著全聯盟最多百大新秀的農場系統，但是三壘潛力卻少得可憐，而馬查多的到來，不僅能填上這個缺陷，同時他的火力也能讓教士隊在外來有競爭力後，能夠擺上相對平凡的外野手。

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《沛可公園19號》澄清，教士隊簽下這紙大約並非是「盤仔」（凱子），而是因為教士隊不是要拼現在。由於教士隊目前的投手新秀差不多要到2020、2021年以後才會收成，而且並不是簽了馬查多就一定能馬上進季後賽，作者指出：「和我高一開始補習但高二下才真正開始唸書是一樣的道理。」

另外《沛可公園19號》也回應網友的問題。網友質疑，明年的自由市場上可能會有兩個大咖三壘手：艾倫納多（Nolan Arenado）和倫登（Anthony Rendon），為何要現在簽馬查多？《沛可公園19號》相當幽默地說：「永遠不要覺得自己追得到還沒分手的女生，除非他們遠距離。」隨後解釋，這兩人的球團都很想與他們續約，因此他們最終可能不會進入自由市場，馬查多並沒有比他們差，所以簽下馬查多是沒有問題的。

《沛可公園19號》分析全文如下：

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