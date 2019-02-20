MLB》洋基與馬林魚差在哪？「怪力男」狠酸前東家（影音）

洋基「怪力男」史坦頓。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）18日在接受訪問時，說明在洋基隊打球以及在馬林魚隊打球最大的不同，他表示，洋基隊能夠在5月7號後還能打有意義的比賽。

史坦頓這句話狠狠地酸了前東家馬林魚一頓，這番言論指馬林魚隊在開幕戰後短短的1、2個月，就喪失了競逐季後賽的能力，所以接下來馬林魚隊打的比賽都不太重要也沒有意義，而洋基隊是季後賽球隊，到了9月以後都還會有球賽可以打。

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去年這位重砲手在洋基隊繳出.266/.343/.509的打擊三圍，敲出38發全壘打，不過他在美聯系列賽面對紅襪時的表現不佳，18個打席裡面只擊出4支一壘安打，沒有任何打點進帳，還苦吞6次三振，洋基隊肯定希望這位砲手能在季後賽貢獻更多火力，而非只在季賽逞威。

Giancarlo Stanton with a slight at his former team when asked about what he's learned in New York pic.twitter.com/5UxAfqg8j6 — SNY （@SNYtv） 2019年2月18日

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