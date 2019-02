MLB》洋基與馬林魚差在哪？「怪力男」狠酸前東家（影音）

洋基「怪力男」史坦頓。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)18日在接受訪問時,說明在洋基隊打球以及在馬林魚隊打球最大的不同,他表示,洋基隊能夠在5月7號後還能打有意義的比賽。

史坦頓這句話狠狠地酸了前東家馬林魚一頓,這番言論指馬林魚隊在開幕戰後短短的1、2個月,就喪失了競逐季後賽的能力,所以接下來馬林魚隊打的比賽都不太重要也沒有意義,而洋基隊是季後賽球隊,到了9月以後都還會有球賽可以打。

去年這位重砲手在洋基隊繳出.266/.343/.509的打擊三圍,敲出38發全壘打,不過他在美聯系列賽面對紅襪時的表現不佳,18個打席裡面只擊出4支一壘安打,沒有任何打點進帳,還苦吞6次三振,洋基隊肯定希望這位砲手能在季後賽貢獻更多火力,而非只在季賽逞威。

Giancarlo Stanton with a slight at his former team when asked about what he's learned in New York pic.twitter.com/5UxAfqg8j6