中職》不捨老友恰恰退休 陳金鋒：我怕他會哭

陳金鋒今天欣賞中職30週年特展，和自己的球衣合影，也吸引看展球迷搶拍。（記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔打完今年將引退，從小一起長大的老友陳金鋒感觸深；恰好彭政閔引退賽訂於9月29日在洲際球場進行，對手就是陳金鋒所屬的富邦悍將，屆時陳金鋒是否出席？鋒哥笑說：「如果他需要我出場，我當然就出場，看他自己決定，我是怕他會哭而已，我是還好啦！」

陳金鋒現任悍將副領隊，他表示，與恰恰從小學就認識，現在都40歲了，看他即將退休當然不捨，「但這是必經的，每個人都要去面對，我想他也想很久了啦，才會做這決定，我覺得他也完成該完成的了。」

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陳金鋒推崇彭政閔對職棒的貢獻，他說，在中職歷史上，恰恰就是個很棒的選手，協助中職走過許多歷程，很努力撐起中職，給中職一定的力量，也給球迷安定感，且是後輩學習的對象，「謝謝他，也辛苦他了。」

彭政閔、陳金鋒都是中職與國家隊的代表人物，兩人感情深厚，當年陳金鋒婚禮也是找恰恰當伴郎，鋒哥笑稱：「請很久才請得到，那時候比較大牌，拜託3次。」隨後又笑說：「沒有啦，開玩笑的啦，那時候請他，他很快就答應了。」

陳金鋒受邀擔任2019富邦盃台灣12強少棒大賽的宣傳大使，今天帶領參賽的北市福林等少棒球員，一起欣賞中職30年特展，裡頭也展示他的紀念物品，但他快速看過自己的展區，倒是認為恰恰東西太少，「我覺得他可以再多一點點，整排給他都可以，我就不用啦，所剩東西也沒多少，本身沒蒐集這些。」

陳金鋒今天下午欣賞中職30年特展。（記者郭羿婕攝）

中職30年特展展出彭政閔獎座及實戰球衣等物品。（記者郭羿婕攝）



中職30年特展的陳金鋒展區。（記者郭羿婕攝）

陳金鋒今天下午帶少棒球員欣賞中職30年特展。（記者郭羿婕攝）

陳金鋒今天下午帶少棒球員欣賞中職30年特展。（記者郭羿婕攝）

陳金鋒今天下午帶少棒球員欣賞中職30週年特展。（記者郭羿婕攝）

陳金鋒今天下午帶少棒球員欣賞中職30週年特展。（記者郭羿婕攝）

陳金鋒今天欣賞中職30週年特展，在自己的看板上簽名。（記者郭羿婕攝）

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