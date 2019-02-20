HBL》前2場共贏對手81分 永仁只贏北一女9分

永仁高中拉出本屆8連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽女子組不敗強隊永仁高中，今日遇上北一女中強大糾纏，好在關鍵時刻鄭慧慈挺身而出，率隊以70：61獲勝，拉出本屆8連勝，續朝重返冠軍之目標邁進。

鄭慧慈在教練時超傑眼中擁有極高的效率，今日她不負眾望，上陣28分鐘並非全隊最久，照樣貢獻16分、12籃板、4助攻及3抄截，射手林佳蓉斬獲全隊最高18分，隊長吳瑋茹10分，丁芷容10分。至於永仁因戰力平均向來能輪番上陣，但此仗主控連怡雯打滿40分鐘，貢獻7分、5助攻，時超傑解釋，連怡雯在場上能穩定節奏，因此才讓她打滿。

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永仁在8強先勝滬江高中38分，昨更是單場轟100分，大勝東泰高中43分，結果此仗卻難以拉開比分，僅以9分之差險勝北一女。時超傑認為，前兩役贏得太輕鬆，使球員心態有些鬆懈，這場比賽對子弟兵是個磨練的好機會，接下來才能更專注面對強敵普門中學、南山高中等。

至於女子組另一不敗隊伍南山高中，以78：49大勝苗栗高商，與普門、永仁都有機會率先搶下4強門票。

永仁高中鄭慧慈（中）。（記者陳志曲攝）

永仁高中林佳蓉（右）外線出手。（記者陳志曲攝）

永仁高中連怡雯（右）快攻跳投。（記者陳志曲攝）

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