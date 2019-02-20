籃球》詹皇接班人效應太狂！杜克北卡戰最便宜票價近9萬

威廉森。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕被譽為「詹皇接班人」的杜克大學狀元熱門人選威廉森（Zion Williamson），即將在這周與目前排名第八的北卡正面對決，這場比賽未演先轟動，根據售票網站《StubHub》顯示，現在這場比賽的票價已經來到平均4670美元（約新台幣12萬）。

北卡以及杜克是知名的世仇，雙方在NCAA的歷史上曾有多次精彩的交手，這次更因為杜克三巨頭，威廉森、R.J.巴瑞特（RJ Barrett）以及瑞迪許（Cam Reddish）的精采表現，讓票價被炒到超越職業水準的高度，根據《StebHub》顯示，22日老鷹與活塞的比賽，最貴的票價為新台幣1萬1531元，而現在北卡與杜克的這場比賽，最貴的票已經來到了新台幣20萬，目前最便宜的票價也要將近新台幣9萬元。

請繼續往下閱讀...

本季威廉森的表現堪稱統治級，平均他上場29.2分鐘，以高達68.3%的命中率拿下22.4分、還能抓下9.2次籃板、2.3次助攻，另外送出1.9次的火鍋以及2.3次抄截，這個成績讓他成為了目前2019年NBA選秀的狀元熱門人選，許多NBA球星也會到現場去看他比賽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/