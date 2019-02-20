網球》網友惡毒詛咒！大坂直美杜拜站一輪遊後崩潰拭淚

大坂直美。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后大坂直美與教練巴金（Sascha Bajin）拆夥後，表現被放大檢視，本週她在杜拜站出賽首戰就出師不利，爆冷敗給世界排名67的米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic），賽後大坂直美受訪時情緒崩潰，網友的無情咒罵讓她痛心不已。

大坂直美澳網風光封后，榮登世界第一，但2個禮拜後卻突然拋出與冠軍教練巴金分手的震撼彈，令眾人困惑，給出「想快樂打球」的理由顯然也無法說服球迷，大坂直美向記者秀出網友傳送的詛咒訊息，「我希望你受重傷，最好是腿完全不能動了，人渣！」

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《News.com》報導，大坂直美很清楚外界都等著看她與巴金分道揚鑣後的表現，更何況現在又有球后頭銜加持，已成為眾人的關注焦點，但她也坦言還未適應一切，「我知道我去年離第一還有很大段的距離，那時候根本沒人關注我，也的確輕鬆很多。」大坂直美在記者會吐露內心想法，一度難過的低頭拭淚，她說：「我不知道為什麼我現在哭了，也不清楚為什麼會這樣，我真的不喜歡備受關注的感覺，真的很煎熬。」

大坂直美為杜拜站賽事的頭號種子，但表現卻荒腔走板，首戰對上今年單打還未開胡的米拉丹諾維琪，一發得分率僅54.5%、二發得分率更是淒慘到只剩19%，發球武器完全消失，至於以2個3：6慘敗是否與少了巴金指導有關，大坂直美僅回了一句，「結果就擺在那，就這樣。」

米拉丹諾維琪晉16強。（美聯社）

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