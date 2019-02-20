雙獅交流》老獅迷一定記得他 吉見宏明有話對台灣說（影音）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕趁著雙獅交流賽，「蔗總」黃甘霖透過球團人員邀請到前獅隊洋將吉見宏明到場觀戰，他在受訪暢談過往在台灣打球的經驗之後，特別要求向台灣球迷講一段話，相當動人。

「我非常喜歡台灣的棒球，現在的時代，很容易能夠看到台灣的比賽，也可以在國際賽上看到台灣和日本的比賽，我都會因為非常感念台灣的照顧與給我的舞台，幫台灣加油。」吉見透過翻譯賴柏宇表示，他都是抱著這樣的心態，希望台灣可以贏，他是用這樣的感覺和心情去看比賽。

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講出這段話的吉見，在2003年來台加盟統一獅，當時因為他沒有任何職棒資歷，在接受獅隊測試通過後，他有了職棒初體驗，也吸引很多球迷支持。正因為台灣職棒給他機會，吉見至今都很感念台灣。

現年40歲的吉見長相白淨，戴著眼鏡的模樣也感覺不出以前當過職棒球員，現任獅隊球團課長的何信標回憶，當年吉見就是這般娃娃臉，也因為待人和善，一下子就獲得球迷喜愛。當年吉見擔任二壘手，和當時的盜壘王黃甘霖還被球迷冠上「北黑盜、南吉見」的稱號。

吉見在獅隊出賽91場，留下123支安打、13次盜壘和3成34打擊率，並拿下該年最佳十人二壘手獎。但吉見只在中職待了一季，就選擇結束棒球生涯，他今天表示：「當時在統一結束之後，獨立聯盟和社會人隊都有邀約，但覺得在台灣打球非常滿足，所以就決定在台灣結束棒球生涯。」

如今吉見已返回故鄉愛媛縣從事建築工作，但他仍然關心台灣棒球，也記得當年一起打拚的戰友，像是目前已在中職累計135勝紀錄的潘威倫，就是他當年就看好的投手。

統一獅總教練黃甘霖（左）送給曾在統一獅效力的吉見宏明（右）球衣。（特派記者黃志源攝）

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