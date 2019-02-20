中職》6位悍將更換背號 張正偉穿回熟悉6號

今年有6位悍將換上新背號、新球衣，迎接新賽季。（圖取自富邦悍將粉絲頁）

〔記者林宥辰／綜合報導〕富邦悍將今年有6位選手更換背號，分別是羅嘉仁、張正偉、林威廷、石翔宇、曾慈恩、陳韋奇，將穿上新的球衣，帶著新氣象迎接全新賽季。

羅嘉仁換上尾數1的31號球衣背號，期許自己在面對每一場比賽都能有「第一」的表現，並展現「第一」的精神與態度，更要全力幫助球隊達成戰績「第一」的目標，羅嘉仁將穿上31號新戰袍，帶著三個「第一」的信念全力拚戰。

請繼續往下閱讀...

外野手張正偉去年加入悍將陣容，因當時林威廷已著用6號球衣，他逗趣地說要拿最新的iPhone 8，所以選用8號，今年林威廷穿回64號球衣，希望找回自己在富邦成軍第1年的好表現。同時，「花花」張正偉則穿上從首年進職棒就選用的6號。

富邦悍將內野手石翔宇今年穿上背號7號的新球衣，讓人聯想到「Lucky 7」，石翔宇也希望透過新背號為自己帶來幸運。

去年季中選秀加入的捕手曾慈恩，今年換上41號球衣背號，希望帶著賢拜蕭一傑的份一起努力，同時也調整守備位置，回到自己最熟悉的外野防區。

同為外野手的陳韋奇則換上83號重新出發，陳韋奇表示：「隊上從未有人選用83號，期許自己能夠成為獨一無二的球員，為悍將83號寫下全新的故事。」

富邦悍將目前進入春訓的第二階段，自今（20）日起將與韓職六支隊伍相繼進行交流賽，全隊將透過比賽將團隊陣行調整到最佳狀態，備戰2019年新球季。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/