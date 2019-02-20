高球》徐薇淩成「台灣一姐」 本週轉戰泰國為首勝努力

徐薇淩本週將轉戰泰國。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女將徐薇淩上週在LPGA澳洲公開賽中拿下第3名，世界排名上升到第50，為我國選手最佳，榮登「台灣一姐」，本週將轉戰泰國，持續為生涯首勝努力。

LPGA泰國女子賽明在暹邏鄉村俱樂部登場，世界球后艾莉雅將回鄉鞏固球后寶座，過去3年她拿下10座冠軍，去年擠下朴城炫成為世界球后，更囊括所有個人獎項，相當風光；不過艾莉雅未曾在泰國賽奪冠，期盼今年能挾著球后氣勢，克服近鄉情怯的毛病，把冠軍留在家鄉。

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LPGA季初賽事集中在亞太地區，這次的泰國女子賽，前10名選手中僅朴仁妃缺席，世界排名第2、3名的朴城炫、柳蕭然皆在泰國迎來2019年首戰，兩人積分緊追在艾莉雅之後，都有機會在此奪勝，重返球后寶座。

泰國站唯一的台將徐薇淩，上週在澳洲公開賽一度領先，最終卻與生涯首勝擦身而過，但她說，這是很好的經驗，且一開賽就有好成績，為她減輕不少壓力，也期待接下來的賽事，同樣繳出好成績。

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