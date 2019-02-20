HBL》林勵飆本季次高、許浩翔創生涯新高 松山轟破百分奪3連勝

松山高中林勵（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕挑戰HBL男子組三連霸當仁不讓，「綠色神盾」松山高中靠著主控林勵進帳24分，189公分後衛許浩翔斬獲HBL生涯新高17分，及隊長章富溢17分、馬建豪10分，以101：85大勝南湖高中，在男子組8強賽豪取3連勝，續朝霸業邁進。

松山上回吞敗已是12強複賽不敵另一奪冠熱門能仁家商，進入8強賽後，衛冕軍一路連退東山高中、青年高中及南湖，且今日更首次轟破百分，展現衛冕企圖心。林勵延續前役對青年的好手感，此役飆進3顆三分球，拿到本季個人次高24分外帶6籃板、3助攻。

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189公分許浩翔擁有高後衛特質，國中曾練控球後衛，因投籃手感不錯，被松山主帥黃萬隆改造成得分後衛，他今日開賽就連拿10分，獲得黃萬隆的稱讚。黃萬隆認為，許浩翔是名稱職射手，所以會不斷鼓勵他要多出手，要對投籃有信心，很開心他有把自己的優勢發揮出來。

松山高中許浩翔（左）斬獲HBL生涯新高17分。（記者陳志曲攝）

松山隊長章富溢17分。（記者陳志曲攝）

松山高中馬建豪（左）進攻。（記者陳志曲攝）

松山高中許浩翔（中）積極防守。（記者陳志曲攝）

松山高中許浩翔（左）持球進攻。（記者陳志曲攝）

松山高中許浩翔（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

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