HBL》男子組最強菜鳥 陳力生再飆生涯新高率隊大勝高苑

南山高中陳力生飛身上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕本屆HBL男子組最強菜鳥控衛陳力生，今日再把個人得分新高更新，他轟進4顆三分球、進帳21分，率領南山高中以85：61大勝高苑工商，為連6年晉級4強再添保險。

南山在8強首戰意外以1分之差敗給青年高中，昨先大勝東山高中，今再力退高苑，進帳2連勝。不過，南山一度被對手追得很緊，主帥許時清坦言，很擔心球隊最嚴重「一瀉千里」老毛病再犯，好險後面有回穩，子弟兵用防守彌補回來。

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南山高中男籃教練許時清。（記者陳志曲攝）

陳力生在8強階段表現出色，獲得許時清大讚，他希望菜鳥控球能繼續沈穩，並把穩定的外線火力一直延續下去。值得一提的是，陳力生複賽三分球命中率僅25.9%，在8強提升至52.2％，只要球隊搶進4強，他絕對是年度新人王最大熱門。至於南山陳冠中12分、8籃板及6助攻，張兆辰17分、9籃板，蔡紘揚進帳11分。

南山高中張兆辰（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

高苑工商簡賀宇（前）運球突破。（記者陳志曲攝）

高苑工商簡賀宇（中）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

南山高中陳力生（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

南山高中林心翔（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

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