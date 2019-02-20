網球》扳倒前球后柯珀！謝淑薇杜拜女網挺進8強

Hsieh Su-Wei earns her fourth Top 10 win at @DDFTennis



Upsets Kerber 5-7, 6-4, 6-0! pic.twitter.com/n6vUO9xSLn — WTA （@WTA） 2019年2月20日

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一姐謝淑薇昨在杜拜女網錦標賽中，拚出一日兩勝，今16強戰強碰大會第5種子、德國勁敵柯珀（Angelique Kerber），雙方大戰3盤，耗時1小時44分，最終謝淑薇以5：7、6：4、6：0上演逆轉秀，闖進8強。

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世界排名31的謝淑薇，在本次杜拜女網單打賽事，先後擊敗拉脫維亞塞瓦絲圖娃、薩諾維琪，一路殺進第3輪，今碰上目前世界排名第7的柯珀。

首盤謝淑薇先馳得點取得2：0領先，但柯珀也非省油的燈，一口氣連拿4局超車，而小薇在第7局扳回一城，且隨後又破發成功，兩人再度戰成平手，但最終仍以5：7讓出第1盤。

次盤，雙方兩度互保，第6局謝淑薇破發成功，一度領先，隨後柯珀連破帶保追成4：4平手，但沒能擋下小薇攻勢，連失兩局最終以4：6落敗。雙方殺進第3盤，面對小薇難纏的打法，柯珀情緒大受影響，一局都拿不下來，最終以0：6落敗。

這也是謝淑薇繼去年溫網扳倒世界球后哈勒普（Simona Halep）後，再度擊敗世界排名前10的好手，WTA官網也隨即發文介紹這名33歲的女將；謝淑薇下一戰將碰上美國瑞絲琪（Alison Riske ）及第4種子普利絲可娃（Karolina Pliskova）的勝方。

謝淑薇擊敗前世界球后柯珀。（圖片取自推特）

柯珀爆冷輸給謝淑薇。（歐新社）

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