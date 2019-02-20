網球》謝淑薇神奇高吊球壓制柯珀 主播驚訝不敢置信（影音）

What else does Hsieh Su-Wei have in her bag of tricks? #DDFTennis pic.twitter.com/C2JYkIfChf — WTA （@WTA） 2019年2月20日

〔體育中心／綜合報導〕謝淑薇今天在杜拜女網錦標賽中，以5：7、6：4、6：0逆轉擊敗大會第5種子，前球後柯珀（Angelique Kerber），她在第三盤擊出的精準高吊球，更是讓主播不敢置信地喊出：「妳在跟我開玩笑嗎？」。

第三盤3：0謝淑薇領先，柯珀以0：40於發球局落後時，柯珀發完球後以犀利的正手拍打向謝淑薇的反手拍位置，讓謝重心不穩後上網打向謝的正手拍，謝淑薇不僅追上這球，更擊出精準越過柯珀的高吊球，讓柯珀只能奮力跑向底線打出一記不營養的回擊，讓謝淑薇最後輕鬆破發。

請繼續往下閱讀...

這記擊球更是被《WTA》發在推特上，主播也大喊：「妳在跟我開玩笑嗎？」並指出謝淑薇幾乎放棄了這球，卻還是擊出如此完美的一擊，讓柯珀束手無策，拿下這局。

謝淑薇今天逆轉擊敗柯珀，是她生涯對柯珀的首勝。（圖片取自WTA推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/