HBL》高錦瑋怒飆分 率隊演逆轉秀11連勝驚險到手

能仁家商高錦瑋（右）第三節挺身而出，帶領球隊逆轉比分。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽，男子組奪冠熱門能仁家商又演逆轉秀，靠著打滿全場的主控高錦瑋於第三節挺身而出，以及隊長丁冠皓、林彥廷、王翊帆穩定輸出，攜手率隊克服半場10分落後，以77：68氣走東山高中，開季11連勝到手，續朝冠軍之路邁進。

高三的高錦瑋向來屬於球隊組織者，得分工作都交給長丁冠皓、林彥廷、王翊帆負責，不過，今日他在中場休息時，十分害怕球隊連勝就此中斷，眼看苗頭不對，於第三節就決定挺身而出，把握住每個出手機會，全場更砍進個人HBL生涯最多3顆三分球，以及生涯次高15分外帶7助攻。丁冠皓繳出11分、10籃板及5助攻，林彥廷20分、9籃板，王翊帆進帳19分。

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能仁家商王翊帆（左）外線出手。（記者陳志曲攝）

能仁家商王凱裕（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

能仁家商逆轉東山高中，拿下勝利。（記者陳志曲攝）



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