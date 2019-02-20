網球》拚法網冠軍！費德爾選定紅土暖身賽事

費德爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過去2季完全跳過紅土賽事的瑞士名將費德爾（Roger Federer），今確定會出席馬德里大師賽，為5月的法網提前暖身。

37歲的費德爾過去2年採取跳過紅土賽事的「養生策略」，期間拿到3座大滿貫冠軍，還一嘗重返世界第一的滋味，不過，今年他在澳網16強爆冷敗給20歲的希臘新星齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）後改變想法，主動丟出想打法網的消息，讓球迷感到十分驚喜。

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費德爾上一次出戰法網已是2015年的事了，為了找回出戰紅土賽事的手感，他選定馬德里大師賽作為暖身，賽事總監洛培茲（Feliciano López）今也透過聲明證實，費德爾參戰絕對會讓比賽更有看頭，「他是史上最偉大的球員之一，這早已眾人皆知，很開心他能夠回來打這項賽事，絕對有很多球迷會搶著進場，看他和喬科維奇（Novak Djokovic）和納達爾（Rafael Nadal）在場上一拚高下。」

馬德里大師賽為ATP 1000分等級的巡迴賽，5月5日正式開戰，費德爾相隔4年後重返馬德里，過去他曾在2006、2009和2012年封王。

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