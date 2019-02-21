松山面對高苑「綠色對決」 今日賽事預告與轉播

能仁林彥廷昨天繳出20分、9籃板。（資料照，記者林正堃攝）

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HBL準決賽進行到第4天，今天一樣有一場女子組、三場男子組轉播。打頭陣登場的是女子組賽事，由淡水商工面對滬江高中，淡商目前戰績與北一、苗商不相上下，滬江則是力拚此階段首勝。

男子組則是青年高中面對勁敵能仁家商、東山高中迎戰東山高中，以及壓軸登場的高苑「猛牛」力抗「綠色神盾」松山高中。目前能仁、松山在此階段未嘗敗績，南山、光復、青年、高苑戰績糾纏，東山及南湖則是尚未開胡。

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Lamigo春訓熱身賽昨天展開，今天將面對樂天巨人，在嘉義縣立棒球場進行比賽。此外，SBL例行賽也在年後在桃園巨蛋再度開戰，有璞園踢館達欣、台啤迎戰富邦兩場賽事。

HBL

男子組

*12：20 南湖高中 vs. 南山高中

*15：40 青年高中 vs. 能仁家商

*17：20 東山高中 vs. 光復高中

*19：00 高苑工商 vs. 松山高中

地點：和平籃球館

女子組

*14：00 滬江高中 vs. 淡水商工（和平籃球館）

14：00 苗栗高商 vs. 永仁高中

15：40 北一女中 vs. 南山高中

17：20 東泰高中 vs. 普門中學

地點：台北體育館1樓

*轉播：FOX體育、FOX體育3台

2019 Lamigo春訓熱身賽

13：00 樂天巨人 vs. Lamigo



轉播：ELEVEN SPORTS1

地點：嘉義縣立棒球場

SBL

18：00 璞園 vs. 達欣

20：00 富邦 vs. 台啤

轉播：WinTV綜合台

地點：桃園巨蛋

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