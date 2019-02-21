網球》謝淑薇今晚再度單、雙打二連戰 力抗重砲型捷克前球后

謝淑薇今天面臨單日二連戰！（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8701萬台幣）的杜拜女網賽，謝淑薇今再度面臨單日二連戰！

台灣時間晚間約6時，她將在單打8強挑戰捷克第4種子普利絲可娃（Karolina Pliskova）；之後約晚間10時，小薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）再出擊，第3種子「台捷聯軍」雙打8強對上第8種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭舒爾絲 （Demi Schuurs） 。

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目前世界女單排名31的謝淑薇，本週杜拜單打連闖三關，包括昨晚爆冷3盤大逆轉氣走了前任世界球后、現暫居第7的德國第5種子「左手劍」柯珀（Angelique Kerber），這是小薇繼去年溫布頓大滿貫扳倒羅馬尼亞世界球后哈勒普（Simona Halep）後，生涯第4度戰勝全球前十大高手，也首開台將挺進「WTA超5（ Premier 5）大賽女單前8紀錄，如今她將強碰另位「重砲型」前球后普利絲可娃，準備再創驚奇爭奪4強門票。

單、雙打兼顧的謝淑薇，也是去年杜拜雙打亞軍，預計單打賽後稍事休息，再與東歐戰友披掛上陣，力拚雙打準決賽席次。

捷克第4種子普利絲可娃。（資料照，歐新社）

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