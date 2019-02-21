NBA》如何成為領導者？ 厄文：向詹皇致歉只是其中一步

厄文未來去向仍是未知數。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克本季表現不如預期，團隊不合的消息頻傳，身為球隊領導者的厄文（Kyrie Irving）前陣子打電話向前隊友詹姆斯（LeBron James）致歉，厄文認為這通電話是自己向前邁進的其中一步。

根據《ESPN》的報導，厄文提道 : 「當你曾挑起紛爭，但沒有解決問題，反而讓它更加惡化，所以對我來說，打這通電話道歉是必要的，為了在生活中繼續邁進的其中一步。」

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塞爾提克本季打得相當掙扎。（資料照，美聯社）

對於塞爾提克本季的掙扎，厄文表示 :「這對我們來說是艱難的一年，團隊裡有很多年輕人，他們認為自己能做的事比他們所做的更多，這樣沒關係，但你必須擁有成熟的態度，每一場比賽都要展現專業精神，這就是偉大球員做的事。」

他接著補充到 :「即使沒有人願意說出來，但我會，這都是這些人成長的一部分，當你想要獲勝時，你必須做獲勝需要做的事，但你必須去了解你的隊友。」

今年合約即將到期的厄文，雖然曾承諾會與綠衫軍續約，但本季塞爾提克團隊內部有許多紛紛擾擾，讓厄文未來的去向仍然是一個未知數。

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