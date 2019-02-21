MLB》田中將大牛棚丟滑球 讓美網友驚呼連連（影音）

Masahiro Tanaka, Slider （spring training/hp view）. pic.twitter.com/FWudIh8RQ4 — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2019年2月18日

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓展開，洋基日籍投手田中將大日前在牛棚進行練投，他小試身手丟一顆滑球，被錄下PO至網路上後，讓美國網友直呼好會跑。

請繼續往下閱讀...

這段影片的視角是從捕手旁拍攝，田中將大在牛棚練投，丟一顆滑球後，小白球迅速變化進到捕手手套。這段影片讓不少外國網友讚嘆，「這滑球好滑！」、「看起來這球我會揮棒落空。」、「根本巫術」。

其中一名網友說，「可怕的大聯盟打者們都是女巫，能打中任何變化球。」另名網友說，「總是聽到人們說，在任何運動中，最困難的事就是打棒球。」

田中將大上季先發27場，繳出12勝6敗防禦率3.75的成績，曾跑壘受傷缺陣約1個月，共156局投球送出159次三振，每局被上壘率為1.13。

相關影片請點此

洋基日籍投手田中將大。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/