NBA》季後賽卡位在即 詹姆斯：我已啟動季後賽模式

詹姆斯將開啟季後賽模式。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著明星賽的結束，爭奪季後賽席次的階段才正要開始，湖人目前排名西部第10，離第8的快艇還有3場勝差，而詹姆斯（LeBron James）也準備開啟他的「季後賽模式」。

詹姆斯表示 : 「我已經啟動季後賽模式了，不幸的是，我不喜歡這麼早就開始提升強度。」

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詹姆斯效力的球隊已連續13年晉級季後賽，其中8次殺進總冠軍賽，但目前湖人戰績表現不佳且飽受傷兵困擾，對詹姆斯來說與以往情況大不相同。

詹姆斯仍有信心晉級季後賽。（資料照，法新社）

詹姆斯在採訪中提道 : 「很顯然的，我們很想在我缺陣那段期間看見球隊獲勝，但結果並沒有，所以這就是我們現在所處的位置。」

詹姆斯在去年12月因腹股溝傷勢缺席了18場比賽，湖人戰績便開始下滑，即使如此，詹姆斯依然相信湖人能晉級季後賽，他說 : 「無論我待在什麼樣的球隊，我都覺得我們有很大的機會。」

湖人教練華頓提到 : 「我知道球隊擁有世界上最好的球員，但在聯盟裡你很難獨自一人成功，所以我希望其他球員能幫助我們贏得比賽，我對我們的球員有信心。」

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