MLB》運鈔車開出來！ 哈波合約上看天文數字4億美元

哈波。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕馬查多昨以自由球員史上最大約、10年3億美元加盟教士,但這個第一名恐怕只能再當幾天。美媒報導,自由市場另一大咖哈波目前的爭奪戰超乎想像,多支球隊都端出了超過10年3億美元的報價,但經紀人波拉斯(Scott Boras)野心勃勃,要挑戰的是史坦頓的3.25億美元合約總額紀錄,甚至最終可能出現「4」開頭的天價!

大聯盟記者海曼(Jon Heyman)指出,哈波爭奪戰過去幾週超乎想像的激烈,哈波陣營已經陸續拒絕了來自多隊的10年3億美元報價,目前至少還有5支球隊在追逐。

目前仍是以費城人奪標的可能性最大,《ESPN》記者歐尼(Buster Olney)今天甚至在節目上爆料,「如果一個親近波拉斯的人士透露,哈波的合約可能會有數字4在裡面,那我不會感到太意外....我還是覺得費城會得到他。」如是4億美元,則約新台幣128億。

"It would not shock me if when its first leaked out through one of Scott's guys in the media, Harper's deal is going to have the number '4' in it... I still think the Phillies get him."



-@Buster_ESPN