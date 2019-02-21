MLB》運鈔車開出來！ 哈波合約上看天文數字4億美元

哈波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬查多昨以自由球員史上最大約、10年3億美元加盟教士，但這個第一名恐怕只能再當幾天。美媒報導，自由市場另一大咖哈波目前的爭奪戰超乎想像，多支球隊都端出了超過10年3億美元的報價，但經紀人波拉斯（Scott Boras）野心勃勃，要挑戰的是史坦頓的3.25億美元合約總額紀錄，甚至最終可能出現「4」開頭的天價！

大聯盟記者海曼（Jon Heyman）指出，哈波爭奪戰過去幾週超乎想像的激烈，哈波陣營已經陸續拒絕了來自多隊的10年3億美元報價，目前至少還有5支球隊在追逐。

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目前仍是以費城人奪標的可能性最大，《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）今天甚至在節目上爆料，「如果一個親近波拉斯的人士透露，哈波的合約可能會有數字4在裡面，那我不會感到太意外....我還是覺得費城會得到他。」如是4億美元，則約新台幣128億。

"It would not shock me if when its first leaked out through one of Scott's guys in the media, Harper's deal is going to have the number '4' in it... I still think the Phillies get him."



-@Buster_ESPN — Joe Giglio （@JoeGiglioSports） 20 February 2019

另外巨人隊先前表示願開短約給哈波，但遭到拒絕後，現在又嘗試要端出年限更長的大約。白襪隊先前提出8年2.5億美元合約給馬查多，加上選擇權和激勵獎金後甚至上看3.5億，但遭到拒絕後，如今可能要加碼全梭哈波。教士在簽下馬查多後，又被傳出還想再幹一票大的，以更高的價碼簽下哈波。

至於哈波的原東家國民隊，目前已無意再提供比擬馬查多的10年3億美元給哈波；去年季末他們就曾端出此價碼給哈波，當時被波拉斯打槍。

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