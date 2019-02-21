NBA》怎麼都不灌籃了？林書豪笑回只能打板上籃原因

林書豪在IG回應球迷提問。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪趁著明星賽週的休息日，在個人IG上與粉絲展開問答互動，被球迷問到為何現在都不灌籃了，他貼了一張照片回應：「因為我老了！你看這張照片，籃框有離我很近嗎？那些日子過去了，現在起我只會打板上籃。」

球迷問最偉大的球員是誰，林書豪列出4巨頭，「喬丹（Michael Jordan）是史上最佳球員、詹姆斯（LeBron James）是史上最佳的團隊球員、「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）則是史上最具宰制力的，最後是姚明，對我來說影響最深遠，因為看著他打球我會覺得自己也辦得到。」

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林書豪在IG回應球迷提問。（取自IG）

球迷問，在NBA最友善的球員？林書豪回答，太多了，只選擇一位是不可能的，「亞特蘭大真的都是好人，會想念每一個人，包括我的兄弟蘭恩（Alex Len）和安德森（Justin Anderson）。」

林書豪還透露，自己最愛的韓團是Super Junior，並TAG成員始源和藝聲，表示會支持他們。

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