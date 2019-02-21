歐冠》斯特林90分鐘進球 曼城少踢一人絕殺逆轉

斯特林完成絕殺，曼城客場帶走勝利。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠16強首回合，曼城客場迎戰沙爾克04，藍月亮靠著邊鋒斯特林（Raheem Sterling）第90分鐘踢進絕殺球，終場以3：2逆轉擊敗沙爾克04，近5場比賽保持全勝戰績。

上半場第18分鐘，曼城前鋒阿奎羅（Sergio Aguero）推射破網，率先幫助球隊先馳得點。不過第38、45分鐘，曼城禁區連續犯規，送上2顆12碼罰球，主罰的班塔勒布（Nabil Bentaleb）全部命中，沙爾克04逆轉比分。

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比賽來到下半場第68分鐘，曼城後衛奧塔門迪（Nicolas Otamendi）伸腳絆倒對方前鋒布格斯塔勒（Guido Burgstaller），領到本場比賽第2張黃牌，提前離場。也讓曼城陷入少打1人的逆境。

不過曼城10人應戰的情況下，仍展現強大的團隊戰力。第85分鐘，替補上陣的薩內（Leroy Sané）先是一腳自由球破網，率隊追平比分。隨後第90分鐘，沙爾克04後防發生失誤，右路插上的斯特林完成絕殺推射，最終曼城以1球之差，帶走勝利。

曼城贏球後，下一戰將在25日凌晨12點30分於聯賽盃決賽出戰切爾西，而兩隊的第2回合較量將在3月13日上演。

薩內面對老東家進球。（法新社）

奧塔門迪2黃變1紅，提早離場。（美聯社）

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