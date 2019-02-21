MLB》五屆明星游擊杜洛威斯基很健康 想幫洋基奪冠

杜洛威斯基今年球季將擔任洋基先發游擊位置。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕五屆明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）今年以底薪約轉戰洋基，頂替葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）因傷缺陣，新球季擔任游擊位置。杜洛威斯基希望能幫洋基奪冠。

洋基主力游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）去年動韌帶置換手術（Tommy John），可能會缺席大半賽季，因此球隊找來杜洛威斯基頂替游擊空缺。

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根據《ESPN》報導，「我看了很多這種球隊。」杜洛威斯基說，他們打出一些不錯的棒球，「我想幫助他們奪冠。」去年因傷整季報銷，杜洛威斯基今年球季想東山再起，為球隊做出貢獻，「迫不及待想證明自己。」

「我們簽下一名健康的球員，這也是球隊帶他來這的原因。」洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）說，球隊網羅他時做過深度調查，確認他目前的身體狀況很好，「現在的問題是他是否有能力反彈，能否承受例行賽的嚴酷考驗？」

杜洛威斯基今年球季將擔任洋基先發游擊位置。（資料照，今日美國）

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