網球》謝淑薇扳倒前球后柯珀「淑薇Style什麼事都可能發生」

台灣一姊謝淑薇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜拜女網錦標賽，台灣一姊謝淑薇昨天在16強戰以三盤逆轉擊敗德國前球后柯珀（Angelique Kerber），闖進8強。賽後她表示自己是拚盡全力贏球，還笑著說，「淑薇Style什麼事都可能發生。」

根據《WTA》官網報導，謝淑薇賽後表示，「怎麼贏球的？我打得非常努力。」她指出，「前兩盤我們雙方都很拚，所以戰況很接近。最後一盤，我發揮出更好的表現，在那盤感覺打得較放鬆，所以我贏得比賽。」

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謝淑薇大讚柯珀相當難纏，「她在球場上非常強硬，能接住任何球，即使是放小球。一旦你感覺到擊球手感不好，她會給你帶來麻煩。」

謝淑薇提到，「妳總是要在球場上保持積極的態度，需要非常努力，打了幾局後我就在想，『也許這球我打得很好』，但我想要打得保守一點時，她就會發動攻勢，來個扣殺，很難對付。」

台灣一姊謝淑薇。（資料照，歐新社）

這場比賽是謝淑薇生涯3次對決柯珀中首次獲勝。她說，「我之前在這真的沒有贏很多場球，每次我贏了一場，我感覺就像，『贏球了，很開心！』。但我在這沒有贏很多場。」她指出，「我只需要試著打好我的比賽，在球場上保持愉快、積極的心態。」

謝淑薇也談到，「有一年我會打得好，但下一年可能就表現不好。我就想，今年應該放鬆一下，盡量讓我的排名不要太差，並試著場上努力打球。」

謝淑薇坦言喜歡和不同打法的女網選手對決，「我喜歡和各種不同類型的女孩們對決，即使輸球，我會說，『這不是我的日子，但她打得很棒』。自己會從她的技巧中學習。」

她認為，「很喜歡在比賽中看到各種不同的打球風格，因為這帶來很多樂趣。當我面對她們時，妳不會總是想一直和只會切球、或是重擊球的女選手打球，這對球迷而言很無趣，對我也是。」

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