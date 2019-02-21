MLB》林子偉常駐大聯盟今年最關鍵 2大勁敵季後離隊？

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年是林子偉的選擇權最後一年，表現如何對他來說非常關鍵，紅襪媒體《Over the Monster》專欄作家柯林斯（Matt Collins）今分析，林子偉擁有守備優勢，打擊若能持續進步，就算未來不效力紅襪，也有機會常駐大聯盟。

過去兩年林子偉在大小聯盟間升降頻繁，今年已經來到選擇權最後一年，今年的表現對往後幾年能否穩定在大聯盟出戰相當重要。

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柯林斯指出，林子偉最大優勢是守備技巧和調度靈活性。但最大的問題一直是打擊，與同類型打者相比，林子偉遭三振次數略多。他雖然不是強力型打者，但調整攻擊型態後，現在能更穩定地猛力擊球，有助維持高於平均的打擊率，此外，林子偉也擅長靠選球上壘。整體而言，作者預期林子偉進階數據wRC+介於85-90這個範圍（100分為聯盟平均）。

林子偉今年在紅襪的主要競爭對手是努涅斯（Eduardo Nunez）與霍特（Brock Holt），而這兩人在今年結束後都將成員自由球員。作者認為，明年努涅斯幾乎不可能續留，霍特年紀比林子偉大、有傷病史而且薪資高出許多，但深受球團與球迷喜愛。

即使霍特續留，25歲的林子偉也能因努涅斯離隊獲得更多上場空間，不過他與霍特功能類似，紅襪不一定都會想留下，何況農場還有24歲新秀C.J. Chatham也有實力接班。

柯林斯表示，今年賽季林子偉的表現對自己的未來，比對紅襪隊整體而言更加重要。身為守備活棋的林子偉，只要像過去幾年一樣不斷加強打擊，再打出成功的一季，無論未來是否效力紅襪，都有機會站穩大聯盟。

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