NBA》勇士備戰季後賽 卡森斯將解禁

勇士中鋒卡森斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕因左腳跟腱傷勢休養長達1年後，在今年1月回歸球場的勇士中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），為了確保他的健康，球隊對他的上場時間有所控制，不過隨著即將備戰季後賽，球隊將解除這項限制。

卡森斯在1月擊敗快艇的比賽中身披勇士球衣初登場，在經過一個月的調適後，勇士希望延長卡森斯的上場時間。

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勇士教練柯爾（Steve Kerr）表示 : 「這取決於比賽的狀況，我認為我們的計畫不會改變太多，但當球隊重新進入節奏，我們絕對可以讓他有更多的上場時間。」

卡森斯將會獲得更多上場時間。（資料照，美聯社）

即使勇士不再限制卡森斯的上場時間，但球隊仍然會密切注意他的狀況，本賽季出賽11場的卡森斯平均上場23.4分鐘，場均有13.9分和6.8個籃板。

柯爾說道 : 「我們在卡森斯回歸和恢復的過程中渡過美好的一個月，球隊接下來還剩25場例行賽，所以他需要找到自己的節奏，並繼續與隊友一同努力。」

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