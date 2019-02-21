足球》邊鋒身價排行榜出爐 姆巴佩2億歐元稱霸

足壇邊鋒身價排行榜。（取自《轉會市場》）

〔體育中心／綜合報導〕根據德國《轉會市場》公布的足壇邊鋒身價統計，年僅20歲的法國新星姆巴佩（Kylian Mbappé）以2億歐元稱霸，內馬爾（Neymar）以1.8億緊追在後，梅西（Lionel Messi）則排在第3位。值得注意的是，C羅只排在第9位。

足壇邊鋒身價排行榜

1.姆巴佩（巴黎聖日耳曼，2億歐元）

2.內馬爾（巴黎聖日耳曼，1.8億歐元）

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3.梅西（巴塞隆納，1.6億歐元）

4.薩拉（利物浦，1.5億歐元）

4.E.阿扎爾（切爾西，1.5億歐元）

6.斯特林（曼城，1.2億歐）

7.迪巴拉（祖文特斯，1.1億歐元）

8.薩內（曼城，1億歐元）

8. C羅（祖文特斯，1億歐元）

10.登貝萊（巴塞隆納，8000萬歐元）

10.菲爾米諾（利物浦，8000萬歐元）

10.貝爾（皇家馬德里，8000萬歐元）

10.阿森西歐（皇家馬德里，8000萬歐元）

邊鋒身價姆巴佩高居榜首。（法新社）

內馬爾以1.8億排在第2名。（資料照，路透）

梅西排在第3位。（資料照，法新社）

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