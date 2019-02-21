NBA》明星賽沒人要看 收視率追平歷史最低

今年明星賽收視率僅3.8%（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年在夏洛特舉行的明星賽全美收視僅有3.8%，追平歷史最低紀錄，另外總計680萬收視人口，也僅高於2008年創下最低紀錄的633萬人。

去年在洛杉磯舉行的明星賽有4.3%的收視率和765萬的收視人次，與今年相比收視率下滑了12%，而收視人口則少了11%。

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其中原因包括NBA整體近年來收視下降，從2010到13年例行賽平均將近3.1%的收視率到近3年下滑至僅2%。

除此之外，即使獲得再多的球迷票，有些球員仍因教練及媒體票太低而無法入選，導致最終入圍名單無法讓球迷滿意，包括羅斯（Derrick Rose）以及獨行俠新秀東契奇（Luka Doncic）都獲得相當高的球迷票數，卻仍然被拒之門外。

另外兩大職業運動聯盟的上一次明星賽，NFL和MLB的收視率和收視人口分別為美式足球5.1%、823萬和棒球5.2%、869萬。

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