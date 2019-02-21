雙獅交流》4月有機會對「大王」 郭俊麟先不去想（影音）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕效力西武獅的台灣投手郭俊麟今天將對統一獅先發，預定投3局，他目前專心準備拚進開季先發輪值，儘管認為「大王」王柏融真的很會打，他暫時還不去想那麼遠。

郭俊麟昨進牛棚練投，今天早上和同樣來自台灣的廖任磊傳接球，並進行簡單的守備練習，都在為雙獅交流賽備戰。在西武進入第5年，郭俊麟的粉絲也不少，練完球後等候簽名、合照的球迷很多，他都耐心一一簽完。

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今年隨西武一軍春訓，郭俊麟一開始感到緊張，表示像是回到第一年的感覺，也很開心球隊能夠讓他參加春訓，自己會好好努力。

對於近來加盟火腿的王柏融表現火熱，郭俊麟也表示，「我有看到，真的是會打。」由於西武將在開季第2周的4月5日至7日在東京巨蛋3連戰，郭俊麟則說那也要他在先發輪值內才會對到，所以他暫時不會想那麼遠。

郭俊麟說，到時正式比賽和春訓的配球會比較不一樣，也要再看王柏融當時和對手的對戰，還有球隊情蒐回報的結果。「我看他打，內外角都會打，所以就是要比較小心點。」

西武獅投手郭俊麟。（特派記者黃志源攝）

西武獅投手郭俊麟。（特派記者黃志源攝）

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