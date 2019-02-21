NBA》七六人傷兵多 恩比德至少缺陣一週

七六人中鋒恩比德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）才在週一才出席明星賽，球隊今日卻宣布因左膝痠痛將缺席至少一週，這對七六人來說，板凳傷兵滿員的他們，在爭奪季後賽席次的階段碰上主力缺席，無疑是雪上加霜。

根據《ESPN》報導，七六人教練B.布朗（Brett Brown）表示 : 「恩比德的左膝已經達到不適的狀態，並已在昨日進行檢查。」

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恩比德只要出現傷病都會讓七六人捏把冷汗，今年24歲的他在生涯前兩年賽季皆因傷未出賽，在第三年也缺陣了51場比賽。

在上賽季打了63場比賽後，恩比德本賽季出賽54場，僅缺席4場比賽，而這個賽季恩比德在各項數據皆比往年出色，平均上場33.7分鐘，可得到27.3分還有13.5籃板及3.5助攻。

除了恩比德外，後衛柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）也出現半月板撕裂傷，還未確定何時回歸，而Z.史密斯（Zhaire Smith）、米爾頓（Shake Milton）以及佩頓（Justin Patton）也皆因傷缺陣。

七六人目前戰績37勝21敗排在東部第五。

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