歐冠》烏拉圭後衛搭檔齊建功 馬競主場力克祖文特斯

戈丁抽射破網，幫助馬競穩定軍心。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠16強首回合，馬德里競技坐鎮主場出戰C羅領軍的祖文特斯，馬競兩名烏拉圭搭檔戈丁（Diego Godin）與希梅内斯（José Giménez）下半場雙雙建功，最終率領球隊以2：0擊退祖文特斯。

下半場第78分鐘，馬競邊鋒利馬（Thomas Lemar）開出角球，一陣混亂後，禁區內的希梅内斯逮到機會，右腳射門破網，馬競率先打破僵局。

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隨後第83分鐘，馬競前鋒葛里茲曼（Antoine Griezmann）右路自由球送至禁區，曼佐基奇（Mario mandzukic）的解圍沒有踢遠，讓戈丁右側小角度凌空抽射得手，終場馬競以2球之差，捍衛主場拿下勝利。值得一提的是，本場比賽的兩顆進球都來自烏拉圭國腳，這也是歐冠歷史上第一次有兩名烏拉圭球員在同一場比賽為同一支球隊取得進球。

賽後進球功臣戈丁表示：「很棒的結果，我們進了兩個球，對手沒進球，但是還剩下90分鐘，我們還需要像今天一樣努力去拼下一場對決，接下來我們需要好好準備週末的聯賽，然後就是歐冠的第二回合。」兩隊的次回合將在3月13號凌晨4點舉行。

希梅内斯抽射破網。（路透）

C羅與曼佐基奇沒有建功，表現相當沮喪。（路透）

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