日職》王柏融對樂天再敲長打！ 連6戰敲安、打擊率六割（影音）

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿在沖繩進行春訓，今天台灣時間11點半繼續迎戰樂天金鷲的熱身賽，王柏融先發打第三棒左外野手，首打席在第一局一壘有人，面對樂天2016年選秀第2指名投手池田隆英，大王從球數落後、掌握到內角直球敲出右外野平飛二壘安打。
第二打席，王柏融面對外角高球，又敲出一壘安打，單場2支2，隨後就被換代跑退場。
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王柏融自熱身賽以來連續6場比賽敲安，目前13打數8安打，打擊率.615。
第一打席影片
＼ 台湾の大王♂️ #王柏融 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） 2019年2月21日
第１打席、追い込まれてからの２ベースヒット‼️これで６試合連続安打！打ちすぎですどんだけ〜
#getファイターズ キャンプLIVE
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解 説：#岩本勉 #GAORA #lovefighters #驀進 pic.twitter.com/mpFMRrg6rZ
第二打席影片
＼ お役御免‼️ #王柏融 ／— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） 2019年2月21日
王選手、２打席連続のヒットまだ２回ですが、今日のところはお役御免で交代です
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日本火腿先發打線
1 淺間大基 右
2 西川遙輝 中
3 王柏融 左
4 近藤健介 三
5 大田泰示 DH
6 清宮幸太郎 一
7 石井一成 二
8 石川亮 捕
9 中島卓也 游
先發投手 加藤貴之
樂天金鷲先發打線
1 オコエ瑠偉 左
2 田中和基 右
3 浅村栄斗 二
4 Zelous Wheeler DH
5 内田靖人 一
6 渡辺直人 三
7 辰己涼介 中
8 太田光 捕
9 村林一輝 游
先發投手 池田隆英
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