日職》王柏融對樂天再敲長打！ 連6戰敲安、打擊率六割（影音）

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿在沖繩進行春訓，今天台灣時間11點半繼續迎戰樂天金鷲的熱身賽，王柏融先發打第三棒左外野手，首打席在第一局一壘有人，面對樂天2016年選秀第2指名投手池田隆英，大王從球數落後、掌握到內角直球敲出右外野平飛二壘安打。

第二打席，王柏融面對外角高球，又敲出一壘安打，單場2支2，隨後就被換代跑退場。

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王柏融自熱身賽以來連續6場比賽敲安，目前13打數8安打，打擊率.615。

第一打席影片

第二打席影片



日本火腿先發打線

1 淺間大基 右

2 西川遙輝 中

3 王柏融 左

4 近藤健介 三

5 大田泰示 DH

6 清宮幸太郎 一

7 石井一成 二

8 石川亮 捕

9 中島卓也 游

先發投手 加藤貴之

樂天金鷲先發打線

1 オコエ瑠偉 左

2 田中和基 右

3 浅村栄斗 二

4 Zelous Wheeler DH

5 内田靖人 一

6 渡辺直人 三

7 辰己涼介 中

8 太田光 捕

9 村林一輝 游

先發投手 池田隆英

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