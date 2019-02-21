日職》王柏融太會打了！ 日本小編跪拜、監督合不攏嘴（影音）

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿在沖繩進行春訓，今天台灣時間11點半繼續迎戰樂天金鷲的熱身賽，王柏融先發打第三棒左外野手，連兩打席都是安打，自熱身賽以來連續6場比賽敲安，目前13打數8安打，打擊率.615。

首打席在第一局面對樂天2016年選秀第2指名池田隆英，大王在一壘有人時敲出右外野平飛二壘安打，隨後在隊友大田泰示安打護送下回來得分。

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轉播日本火腿比賽的日本Gaora Sports電視台推特第一時間上傳影片，用了一個跪拜的emoji寫下：「\台灣的大王/，從球數落後打成二壘安打！這是連6場比賽安打了，太會打了！這哪招！」

第二打席王柏融又敲出一壘安打，隨後被換代跑松本剛退場。

日媒《Daily Sports》也馬上發新聞，標題為：「王柏融連續6場比賽安打，栗山監督很開心」，內文提到新洋砲發威，安打不停產出，日本火腿監督栗山英樹是笑意滿滿。

第一打席影片

第二打席影片

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