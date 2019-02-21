NBA》林書豪糗翻！ 練球穿錯球衣 「感覺怪怪的」

林書豪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪轉戰東部強權多倫多暴龍，並改穿「17號」球衣，不過他今天在練球時，仍穿到過去習慣的「7號」球衣，但這是屬於暴龍一哥羅利（Kyle Lowry）的背號，讓林書豪當場糗翻。

《TSN》記者Josh Lewenberg在推特上發文說，林書豪在球隊練習前穿到「7號」球衣，「我感覺這很怪，然後我意識到，喔，我已經不是穿7號了。」

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林書豪也表示仍在試著記住球隊每個人的名字，「我還在學著記住每個人的名字，我跟明星中鋒M.加索（Marc Gasol）說，『你要教我任何事情。』，而他則回說，『兄弟，我只比你早來這兩天。』。我們都還在適應新環境。」

暴龍下場比賽將是在美國時間22日於主場對上馬刺。

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