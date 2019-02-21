歐冠》客場遭敵軍球迷嗆聲 C羅這樣回應（影音）

Ronaldo showing Atletico fans his match rating of 5.5pic.twitter.com/ZCcQkvFv4t — Nãif ➰ （@NaifFCB_） 2019年2月20日

〔體育中心／綜合報導〕祖文特斯昨在歐冠16強首回合以0：2不敵馬德里競技。除此之外，場上還出現一段小插曲，C羅面對馬競球迷的噓聲和揶揄下，比出「5」的手勢來回應，嘲諷意味相當濃厚。

C羅上個月才因為逃稅案回到馬德里開庭，最終他承認被指控的罪刑，並接受1880萬歐元的罰款以及23個月的緩刑判決，而這也讓馬競球迷抓到把柄，當C羅上場時，球迷們齊聲高唱「C羅！快去繳稅！」

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甚至還有球迷說「C羅是強姦犯」、「C羅去死吧」等不堪入耳的字眼來攻擊，而面對排山倒海的噓聲和調侃，C羅則豎起5根手指頭回應，表示他一個人就拿過5次歐冠冠軍，而馬競則是1次都沒有，讓現場球迷非常吃味。

值得一提的是，賽後離開記者區時，C羅再度向媒體比出5的動作來回應。不過也有球迷認為C羅的動作太過自大，要他多向梅西（Lionel Messi）學習。

Ronaldo “I have 5 CLs Atletico have 0”



Definition of a sore loser pic.twitter.com/64rqV3YtzM — Goal Digger （@GoalDiggerFCB） 2019年2月20日

祖文特斯前鋒C羅。（法新社）

C羅今無緣建功。（歐新社）

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