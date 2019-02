歐冠》客場遭敵軍球迷嗆聲 C羅這樣回應（影音）

Ronaldo showing Atletico fans his match rating of 5.5 pic.twitter.com/ZCcQkvFv4t

〔體育中心/綜合報導〕祖文特斯昨在歐冠16強首回合以0:2不敵馬德里競技。除此之外,場上還出現一段小插曲,C羅面對馬競球迷的噓聲和揶揄下,比出「5」的手勢來回應,嘲諷意味相當濃厚。

C羅上個月才因為逃稅案回到馬德里開庭,最終他承認被指控的罪刑,並接受1880萬歐元的罰款以及23個月的緩刑判決,而這也讓馬競球迷抓到把柄,當C羅上場時,球迷們齊聲高唱「C羅!快去繳稅!」

甚至還有球迷說「C羅是強姦犯」、「C羅去死吧」等不堪入耳的字眼來攻擊,而面對排山倒海的噓聲和調侃,C羅則豎起5根手指頭回應,表示他一個人就拿過5次歐冠冠軍,而馬競則是1次都沒有,讓現場球迷非常吃味。

值得一提的是,賽後離開記者區時,C羅再度向媒體比出5的動作來回應。不過也有球迷認為C羅的動作太過自大,要他多向梅西(Lionel Messi)學習。

Ronaldo “I have 5 CLs Atletico have 0”



Definition of a sore loser pic.twitter.com/64rqV3YtzM