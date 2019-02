NBA》再玩一場就好 星海哥實況遭老婆拒絕

海沃德出了名愛打電玩。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕出了名愛打電玩的塞爾提克「星海哥」海沃德(Gordon Hayward),在網路上直播自己打電玩的實況時,他的妻子羅賓(Robyn)拒絕了海沃德想要再打一場遊戲的請求。

海沃德在直播遊戲實況時,問妻子他能不能再打一場時,羅賓直接了當的拒絕了,而海沃德也相當聽話的按照羅賓的命令,告訴他的朋友們他得下線了。

Gordon Hayward asking his wife if he can play one more and her saying no is an all time moment pic.twitter.com/zArpl84EBg