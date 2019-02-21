NBA》再玩一場就好 星海哥實況遭老婆拒絕

海沃德出了名愛打電玩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕出了名愛打電玩的塞爾提克「星海哥」海沃德（Gordon Hayward），在網路上直播自己打電玩的實況時，他的妻子羅賓（Robyn）拒絕了海沃德想要再打一場遊戲的請求。

海沃德在直播遊戲實況時，問妻子他能不能再打一場時，羅賓直接了當的拒絕了，而海沃德也相當聽話的按照羅賓的命令，告訴他的朋友們他得下線了。

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Gordon Hayward asking his wife if he can play one more and her saying no is an all time moment pic.twitter.com/zArpl84EBg — Barstool Gametime （@StoolGametime） 2019年2月19日





但羅賓因為在直播的最後說 : 「我正在看你玩電玩，我的生活有多可悲？」 而在網路上遭到許多抨擊，而對此羅賓也在社群媒體上發文回應，表示因為海沃德要準備去訓練，因此不讓他繼續玩遊戲。

在上個賽季曾經歷重大傷勢的海沃德，本賽季回歸球場，並恢復以往身手，本賽季場均11.2分4.6籃板和3.5次助攻。

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