中職》頂新拜會聯盟 最快3月底確認領隊和總教練

頂新重申重返中職決心，今由頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（右二）、前味全龍領隊任中傑（中）代表拜會聯盟，與中職秘書長馮勝賢（左二）、副秘書長王惠民（右一）會談近2小時。（中職提供）

〔記者郭羿婕／台北報導〕頂新集團加入中職有新進展，雙方代表今天上午在職棒聯盟辦公室會面，針對組隊重返職棒交換意見，頂新三董魏應充也透過頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋轉達，新球隊的領隊、總教練務必在4月前確定。

頂新擬重組味全龍重回中職，雙方代表今天正式見面，頂新方面由歐陽劭瑋、前味全龍領隊任中傑代表出席，與中職秘書長馮勝賢、副秘書長王惠民會談近2小時。

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頂新積極成立職業棒球籌備處，並由任中傑擔任資深顧問，希望借助任中傑的經驗，加速球隊籌組進度。

歐陽劭瑋表示，魏應充知道大家很關注第5隊進度，也謝謝各界關心味全龍加盟事宜，他除了重申加入中職的決心，也指示新球隊領隊和總教練人選要在3月底、4月初到位，目前正在審慎評估，包括前龍隊成員。

今天先由幕僚洽談，之後將由中職會長吳志揚和魏應充直接碰面，雙方代表今天也討論兩邊高層會商時間，但尚無結論，希望近期內敲定。

吳志揚先前表示，頂新組隊無論再以味全龍或其他名稱加入，對中職而言都是新球隊，盼盡快提出具體企劃書，最好今年4月要有定案，即可從季中選秀開始幫他們成隊，明年先打二軍，趕上2021年在一軍亮相，而現在進度也越來越明朗。

頂新集團今拜會中職聯盟，由頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋（中）、前味全龍領隊任中傑（右）與中職秘書長馮勝賢（左）會談。（中職提供）

頂新積極成立職棒籌備處，由前味全龍領隊任中傑（右）擔任資深顧問，今赴中職聯盟與秘書長馮勝賢（左）會面。（中職提供）

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