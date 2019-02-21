雙獅交流》挨統一獅6安 郭俊麟投3局失3分退場

西武獅先發投手郭俊麟。（特派記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕西武獅投手郭俊麟今在雙獅交流賽第2戰先發，迎戰由去年中職新人王施子謙先發的統一獅。結果郭俊麟投完3局失3分，但靠隊友猛打，3局打完西武以8：3領先。

郭俊麟在賽前就表示這算是他今年第一場對外比賽，依照目前調整進度，可能投3局，今也照原訂計畫投完3局退場。至於昨天先發蹲捕的森友哉，誇讚郭俊麟個性溫柔，球技也很好，只是今天兩人並未搭檔，改由駒月仁人上場。

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不過儘管面對來自台灣的郭俊麟，獅隊並未手軟，首局2棒林祖傑就敲出二壘安打，再靠昨天開轟的4棒蘇智傑敲安得1分。郭俊麟首局就被敲出兩支安打，並送出1次保送，另有1次三振。

到了第2局，郭俊麟在1出局後，又被9棒莊駿凱敲出二壘安打，接著1棒潘彥廷也敲安，隨後林祖傑的高飛犧牲打再送回分數。郭俊麟3局先因內野守備失誤讓蘇智傑上壘，隨後製造兩出局後，又被敲兩支安打，再失1分。

另一方面，施子謙首局也在內野失誤及對方單局3盜的情況下，投得跌跌撞撞。施子謙被西武1棒金子侑司敲安後，2棒源田壯亮靠一壘手失誤上壘，接著保送3棒外崎修汰，再讓4棒山川穗高敲出帶2分打點安打，等於前4棒都未解決。此外，包括1、2棒及5棒愛斗都盜壘成功，也讓捕手陳重羽只蹲捕1局就被換下。

施子謙2下再失1分，到了3下獅隊守備仍不捧場，兩次野手選擇都沒製造出局數，施子謙被敲兩安打失3分後，投2.2局退場，留下兩名跑者在壘上。接替的王玉譜投出保送，但發生暴投，也讓兩名跑者都回壘，帳記在施子謙身上，他2.2局失8分。

西武獅先發投手郭俊麟。（特派記者黃志源攝）

西武獅先發投手郭俊麟。（特派記者黃志源攝）

郭俊麟。（特派記者黃志源攝）

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