雙獅交流》廖任磊帥啦！單局飆3K 最快152公里（影音）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕今年轉披西武獅戰袍的201公分投手廖任磊，在轉隊後首次實戰就是面對統一獅，結果技驚四座，單局飆出3次三振，最快球速152公里。

廖任磊去年遭到巨人釋出後，今年從西武獅重新出發，他賽前和郭俊麟一起傳接球、跑步，也和同樣從巨人轉隊的內海哲也有說有笑。

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西武獅中繼投手廖任磊。（特派記者黃志源攝）

在郭俊麟投完3局後，廖任磊4上登板，連續對潘彥廷、林祖傑和姚雨翔送出三振，表現讓眾人驚艷。對於連3K，廖任磊表示今天可能有把在春訓牛棚練習時遇到的問題點，去做了修正調整，也在球場上得到不錯的效果。

面對潘彥廷，廖任磊是用116公里曲球將他三振，由於之前才飆出150公里速球，也收到速差大的成效。之後廖任磊對上林祖傑，則飆出152公里速球K掉他，對姚雨翔三振的那顆球則是126公里變化球。

對同樣來自台灣的獅隊打者飆K，廖任磊不會感到不好意思，「就是輸贏啊，他們要打給教練看，我也要表現，畢竟我也才剛在這邊找到工作。」廖任磊的今年目標就是先拚上去一軍，「總經理有說球隊需要投手，如果我可以穩定下來、有一些表現出來，人家也比較好給我機會。」

西武獅中繼投手廖任磊。（特派記者黃志源攝）

廖任磊。（特派記者黃志源攝）

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