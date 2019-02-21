歐冠》誤會？拜仁主帥沒馬上握手 克洛普不太爽（影音）

Shock, Klopp doesn’t get his way so starts moaning at the end. How many times has this happened already this season?? pic.twitter.com/z3coXVBfa1 — MCFC （@CitySection） 2019年2月20日

〔體育中心／綜合報導〕利物浦與拜仁慕尼黑的歐冠首回合較量以平手收場，不過賽後發生一段小插曲，雙方教練疑似因為握手的事情鬧得有點不愉快。

裁判吹響比賽結束的哨聲後，利物浦主帥克洛普走向拜仁主帥科瓦奇，但鏡頭上的克洛普不太高興的對著科瓦奇念念有詞，隨後兩人才握手告別。

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媒體們也想當好奇兩人到底說了什麼，記者會上克洛普解釋：「這完全是誤會，我走過去想立刻跟科瓦奇握手，不過他當時先與拜仁的球員們擊掌，然後我就像山上的牛一樣站在那裡等著。」

而科瓦奇則表示：「比賽結束後握手在英格蘭是很常見的，但我一開始先走向了我的替補席，而不是走向克洛普。這和他在英格蘭的習慣是不同的。但我是沒有惡意的，我也向他道歉了。」

至於科瓦奇的道歉，克洛普笑說，「科瓦奇對我說，因為里貝里當爸爸了，他想去和他說個話。可是這都已經是他第五次（當爸爸）了，不用再那麼激動了吧？」

克洛普（左）賽後對科瓦奇念念有詞。（路透）

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