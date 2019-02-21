中職》海豚撲成絕響！ 林瑋恩退役轉任悍將情蒐

林瑋恩退役轉任富邦悍將情蒐人員。（記者羅志朋攝）



〔記者羅志朋／高雄報導〕再會了，咖啡小子！富邦悍將30歲內野手林瑋恩日前決定褪下球衣，球團安排他擔任情蒐人員，7年職業生涯畫下句點，華麗轉身，他語帶感性，「我還可以打，雖然就這樣退下來，還是有一點點遺憾，但至少曾經好過，也算滿足了。」

林瑋恩口中「曾經好過」是2013年義大犀牛時期，也是個人生涯第二年，開季先發游擊手胡金龍因傳球問題，被迫移防外野和打DH，當時默默無名的林瑋恩進駐游擊防區，先以短打強迫取分點成再見安打奪勝，接著多次上演「海豚撲」美技守備，打擊率長期維持在3成以上，加上外型斯文，攻、守、臉蛋俱佳，人氣瞬間飆漲，順利收下游擊金手套獎。

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林瑋恩（左）。（記者羅志朋攝）

林瑋恩回憶，2013年偷點成再見安打是自信的起點，後來多次出現美技守備，這一年是他棒球人生打得最開心、最有信心的時候，無奈2013年季中右腳踝韌帶撕裂傷，傷癒復出打擊手感冷卻，加上經常撲接球導致手臂和肩膀受傷，他強調，「知道飛撲接球很傷身，但我不是明星球員，所以要比別人更拚。」

2013至15年林瑋恩單季出賽至少都有80場以上，即使內野守備功夫再好，但打擊持續不振，單季打擊率都在2成50以下，在注重強攻野球的中職生存空間有限，2016、17年出賽數皆不到60場，去年一整季更只出賽7場。

「我覺得還可以打，但出賽機會真的有限。」林瑋恩表示，1月初、也就是春訓開訓前，他一直在思考未來出路，最終決定不當球員，轉換角色，也跟總教練「鑼總」陳連宏談過，「鑼總是希望我繼續打，但我心意已決。」

近期富邦球團安排林瑋恩擔任情蒐人員，昨天富邦悍將對韓職樂天巨人是他首度「實作」，坦言還在適應新角色，今天全隊在燕巢春訓基地練球，隊友揮汗如雨操兵，他只能站在場邊乾瞪眼，笑稱「手會癢！」30歲畢竟還年輕，若身體狀況許可，未來是否考慮復出？他悠悠地說，「不會把話講死，一切看老天爺安排。」

雖然在遺憾中退役，不過林瑋恩看法很樂觀正向，他認為，很多球員打職棒從沒好過，就此默默離開，至少他2013年曾經吸引球迷目光，讓許多人記得，這樣就夠了。

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