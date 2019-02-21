棒球》暫任大成青棒隊教練 陽建福：還是想打職棒

陽建福（右）在大成高中擔任教練，但仍希望能重返職棒。（記者鄭名翔攝）

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕39歲的「滑球王子」陽建福，去年10月遭中華職棒統一獅隊釋出，暫時退出職棒舞台，他坦言一開始也很不能接受，仍然希望能繼續投球，但目前尚無球隊接洽，自己也已調整心態，除了自主訓練保持體能，同時也在苗栗大成高中擔任教練，希望多方學習累積經驗，但「仍未放棄重返職棒」。

陽建福2003年投入職棒，加盟興農牛隊，於2004年率隊拿下隊史首冠，並勇奪冠軍賽最有價值球員，陸續轉戰義大犀牛、統一獅隊，而他也多次接受國家隊徵召出戰各大國際賽，最令人印象深刻的包括2007年亞錦賽先發對上日本6局僅失1分，隔年奧運8搶3資格賽對上澳洲完投完封，助隊闖進北京奧運。

請繼續往下閱讀...

但15年的職棒生涯中因傷痛不斷，近年來出賽場次較少，去年遭統一獅隊釋出後暫無落腳之處，受台體學妹梁逸姍邀請，到苗栗大成高中擔任教練。

陽建福表示，剛被釋出時也無法接受，內心仍渴望繼續上場投球，目前先暫時轉換心態，嘗試教導學生，培養擔任教練的經驗，在這過程中看到小球員的進步與成長，也很有成就感。

陽建福說，希望把球技傳承給下一代，但同時也持續鍛鍊維持體能，盼未來還能再站上職棒紅土投手丘上，證明自己寶刀未老。

陽建福培養基層棒球人才，同時也累積教練經驗。（記者鄭名翔攝）

陽建福將棒球觀念向下傳承，身體力行整理球場，讓球員們體會尊重球場的重要。（記者鄭名翔攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/