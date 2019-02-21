中職》悍將大咖洋投首牛棚 鑼總盛讚球威剛猛、超期待！

索沙來台首度進牛棚練投。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕富邦悍將大咖新洋投索沙（Henry Sosa）15日抵台，今天首度進牛棚，總計練投50球，悍將總教練「鑼總」陳連宏在一旁緊盯，鑼總說，「索沙球威剛猛，過去在韓職有好成績，對他非常期待。」

索沙2011年曾上大聯盟，在太空人出賽10場皆先發，戰績3勝5敗、防禦率5.23，2012年起赴韓職發展，連續7年單季至少9勝起跳，去年效力LG雙子戰績9勝9敗、防禦率3.52、飆出181K，防禦率排名全聯盟第三、奪三振名列全聯盟第二，成績亮眼。

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索沙和富邦悍將本土投手群一起在牛棚練投。（記者羅志朋攝）

索沙雖然在韓職戰場極具壓制力，但因稅務問題被迫離開南韓，後來美職芝加哥小熊曾開出小聯盟合約網羅，不過他說，「回到美國要待在3A，必須長期搭巴士，太辛苦了，相較之下，台灣打球環境比較好。」

索沙現年33歲，以投手而言年紀並不算很大，沒想過「反攻」回大聯盟嗎?他說，「我曾經上到大聯盟，有過經驗就好，我喜歡亞洲棒球環境，所以選擇台灣。」

索沙來台首度進牛棚練投。（記者羅志朋攝）

這幾年韓職儼然是「打擊聯盟」，但索沙依然能繳出亮眼成績單，他透露祕訣是認真研究對方打者習性和攻擊策略，知己知彼才能百戰百勝。

在韓職打滾7年，索沙覺得最難纏的打者是韓華鷹強打金泰均，去年金泰均才達成韓職生涯300轟、2000安里程碑。2017年經典賽金泰均面對陳鴻文，用「海底撈月」的揮擊方式，掃成一發大號兩分砲，一棒底定台灣隊敗局。

索沙來台首度進牛棚練投。（記者羅志朋攝）

索沙練投時，富邦悍將總教練陳連宏（左５）倚靠在擋網後方仔細觀察。（記者羅志朋攝）

富邦悍將總教練陳連宏。（記者羅志朋攝）

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