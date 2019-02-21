雙獅交流》投打守都有狀況 統一獅雙獅交流賽兩敗收場

統一獅先發投手施子謙。（特派記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕統一獅和西武獅進行兩場雙獅交流賽，在昨天3：5輸球後，獅隊今天再以3：12慘敗，只能在歷史性首次春訓海外交流賽以兩敗收場。

統一獅今天派出去年11勝的中職新人王施子謙先發，西武獅則由同樣來自台灣的郭俊麟應戰。但兩隊先發投手都有狀況，加上內野都各出現兩次守備失誤，也讓此役的節奏沒有昨役明快，內容也較遜色。

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獅隊的得分集中在前3局，也就是郭俊麟在場上的時候，每1局各得1分。但西武獅前3局也都有攻勢，而且得的分數更多，施子謙只投2.2局就退場，加上接替的王玉譜讓壘上兩名跑者都回壘，也讓施子謙累計2.2局就失8分。

獅隊總教練黃甘霖賽前則說，出來比賽當然想贏，但他還是抱著讓年輕球員都有機會上場的心態，並非像正式比賽時以全力搶勝做為調度策略，而是讓每個人都有機會學習。蔗總甚至還說，其實輸球反而比較好，不然年輕球員容易自滿。

在總安打數上，獅隊8支不敵西武的13支，但分數的落差更大，這也反應出昨天蔗總所說，在攻勢串連上，就是做得沒有日本球隊好。除了因背部不適不能出賽的投手古林睿煬，獅隊這次出征的25人全都上場，就算沒有達成行前「至少搶1勝」的目標，仍帶著收穫回台灣。

統一獅先發投手施子謙。（特派記者黃志源攝）

西武獅先發投手郭俊麟。（特派記者黃志源攝）

西武獅中繼投手廖任磊。（特派記者黃志源攝）

西武獅金子侑司回本壘，統一獅捕手陳重羽阻殺不及。（特派記者黃志源攝）

統一獅楊家維（中）撲球受傷。（特派記者黃志源攝）

統一獅莊駿凱回壘攻下第2分。（特派記者黃志源攝）

西武獅山川穗高與統一獅姚雨翔身材相似，２人同樣都是守一壘。（特派記者黃志源攝）

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