中職》職棒桃猿球星藍寅倫 回饋母校球棒及遠征背包

中華職棒大聯盟2018最佳十人獎右外野桃猿Lamigo球星藍寅倫（第一排中間），應邀返回母校高苑科技大學座談。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕中華職棒大聯盟2018最佳十人獎右外野桃猿Lamigo球星藍寅倫，應邀返回母校高苑科技大學座談，勉勵學弟們要懷有棒球熱情，更應該勇敢追逐棒球夢想，他並回饋球棒和遠征背包給母校留念。

藍寅倫自高苑科大畢業後，加入職棒桃猿Lamigo，每年球季結束都會回高苑科大，除回饋母校棒球隊訓練及比賽用具外，也與在校學弟們座談，將本身在職棒環境中所學經驗傳授給學弟，並鼓勵大家在高苑科大優質的棒球環境下，勇敢築夢、逐夢。

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高苑科大校長趙必孝表示，該校將棒球隊列為重點發展項目之一，除配合國家體育政策，延續高中棒球選手訓練，為城市、職棒球隊向上輸送及提供優質的訓練環境外，更為善盡大學社會責任而努力，該校除提供學雜費、住宿全免、營養金全公費獎勵外，並建構棒球場、室內打擊練習場、健身工坊、重量訓練室、運動傷害防護室等設備，期盼棒球隊能為校、為國爭取更多榮譽。

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