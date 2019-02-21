棒球》36歲不言老 陳冠任有機會想再挑戰中職

陳冠任（左）向王正棠解說球棒。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕剛結束澳洲棒球聯盟賽季，退役職棒球員陳冠任17日抵台就馬不停蹄南下，尋回中職各隊春訓基地，推薦販售國外品牌球棒給職棒球員，今天來到富邦悍將的燕巢訓練基地，許多悍將年輕球員看到陳冠任都大喊「賢拜!」

陳冠任2015年球季結束遭桃猿釋出，先去美國獨立聯盟打球，接著到新北市成棒隊延續選手生涯，2017、18年兩度到澳洲棒球聯盟阿德萊德鯊魚隊打球，這個賽季出賽15場，49打數敲出13支安打，打擊率2成65，沒有開轟，跑出兩次盜壘成功。

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陳冠任（左）向高國輝解說球棒。（記者羅志朋攝）



近期中職第5隊話題炒得沸沸揚揚，頂新集團很有可能重組「味全龍」重返中職，最快明年打二軍賽，後年打一軍賽。陳冠任現年36歲，比周思齊小6個月，周思齊現仍在中職活躍，陳冠任表示，如果有機會的話，不排斥以球員身分重回中職，一切順其自然。

陳冠任解釋，以前他會認為年紀大就打不動了，但連續兩年到澳洲打球，他覺得完全不是這麼回事，自認還可以打，當他盜壘成功，隊友直誇速度不錯，所以年紀不是唯一考量，有無實力生存才是關鍵。

陳冠任已離開新北市成棒隊，目前除了賣球棒，也在等待鯊魚隊回覆，下一個賽季他能否繼續效力，或是擔任教練也行，最快3月底會有消息，這幾個月時間陳冠任可能會教球、練球，下一步還在考慮要如何邁出。

二度赴澳洲打球，陳冠任認為，澳洲棒球聯盟整體實力提升很多，不少投手能投超過90幾英里，甚至接近100英里（約161公里），在當地他學會講英文、體驗美式文化，也學到不同的訓練方式，收穫頗豐。

富邦悍將春訓。（記者羅志朋攝）

富邦悍將春訓。（記者羅志朋攝）

林政賢練習。（記者羅志朋攝）

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